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Агент Изидора подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом»

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Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил, что его клиент может подписать контракт с «Зенитом».
Агент Изидора подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Да, мы работаем над этим. Его трансфер возможен только в «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — точно нет», — цитирует агента Sport24.

Сегодня «Матч ТВ» сообщил, что Ичбиа ведёт переговоры с «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА по трансферу игрока. 

Третьего сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Ольга Смородская заявила, что «Локомотив» может обратиться в суд в ситуации с Изидором.

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