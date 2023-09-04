Смородская заявила, что «Локомотив» может обратиться в суд в ситуации с Изидором
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Ситуация с Изидором сложная и напряжённая. Последние контракты были подписаны на основании того, что они не могут уехать просто так. В любом случае у москвичей есть право подать в суд. Что касается санкций, игрока могут заставить заплатить «Локомотиву» то, что полагается по контракту», — цитирует Смородскую РИА Новости.
3 сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.
В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.
Как сообщает «Матч ТВ», российский клуб ведёт переговоры с «Олимпиакосом» и «Црвена звезда».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» отклонил третье предложение по переходу Изидора.