«Локомотив» отклонил третье предложение по переходу Изидора

Гарольд Ичбиа, агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал о позиции клуба в отношении трансфера игрока.

«Вчера мы направили в «Локомотив» новое предложение по Вильсону. Оно было отклонено точно так же, как и предыдущие два», — цитирует Ичбиа Sport24.

3 сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов прокомментировал ситуацию с Изидором, который отказался возвращаться в Россию.