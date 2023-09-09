Н'Дойе: я мог перейти в «Лестер», но Смородская специально выключила телефон

Бывший сенегальский нападающий «Локомотива» Даме Н'Дойе рассказал о несостоявшемся переходе в клуб Английской премьер-лиги.

«В последний день трансферного окна я прошёл медицинское обследование, обо всём договорились, оставалась подпись президента клуба о трансфере. Но Смородская выключила телефон, не выходила на связь, мы не могли найти её, она это сделала специально», — цитирует Н'Дойе «РБ Спорт».

Форвард выступал за железнодорожников с 2012 по 2015 год. В 68 матчах за столичную команду сенегалец забил 27 мячей и отдал три результативные передачи. Игрок в конце сезона-2019/20 принял решение сделать паузу в карьере. Последним клубом, за который играл футболист, был «Копенгаген».

Ранее Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, подтвердил, что его клиент может подписать контракт с «Зенитом».