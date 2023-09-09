Шипов: обращать внимание на переходы российских шахматистов не нужно

Гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением об уехавших из России шахматистах.

«Конечно, я буду следить за многими уехавшими шахматистами, особенно будет интересно посмотреть, как они будут играть против нас.

На мой взгляд, обращать на них пристальное внимание не нужно, нам нужно сосредоточиться на наших ближайших резервах», — приводит слова Шипова ТАСС.

24 августа гроссмейстер Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское. Владимир Федосеев будет выступать за Словению. Алексей Сарана теперь выступает за Сербию. Александра Костенюк представляет Швейцарию.

Ранее в Федерации шахмат России прокомментировали переход Сюгирова в сборную Венгрии.