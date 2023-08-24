В Федерации шахмат России прокомментировали переход Сюгирова в сборную Венгрии
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«Сейчас он был бы одним из главных кандидатов на попадание в сборную, но он предпочёл синицу в руках, так как в Венгрии ему место в сборной гарантируют. Возможно, он просто решил, что в Европе ему будет удобнее играть», — цитирует Смагина ТАСС.
В настоящее время шахматист с 2705 очками занимает 31-е место в мировом рейтинге ФИДЕ.
Спортсмен является серебряным призёром чемпионата России (2022), победителем Высшей лиги чемпионата России (2022).
Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское.