В Федерации шахмат России прокомментировали переход Сюгирова в сборную Венгрии

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал решение гроссмейстера Санана Сюгирова сменить спортивное гражданство на венгерское.

«Сейчас он был бы одним из главных кандидатов на попадание в сборную, но он предпочёл синицу в руках, так как в Венгрии ему место в сборной гарантируют. Возможно, он просто решил, что в Европе ему будет удобнее играть», — цитирует Смагина ТАСС.

В настоящее время шахматист с 2705 очками занимает 31-е место в мировом рейтинге ФИДЕ.

Спортсмен является серебряным призёром чемпионата России (2022), победителем Высшей лиги чемпионата России (2022).

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское.