Российский гроссмейстер Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское

Российский шахматист Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство.

Как сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ), 30-летний гроссмейстер будет выступать под флагом Венгрии.

В настоящее время шахматист с 2705 очками занимает 31-е место в мировом рейтинге ФИДЕ.

Спортсмен является серебряным призёром чемпионата России (2022), победителем Высшей лиги чемпионата России (2022).

Ранее сообщалось, что Карлсен и Прагнанандха сыграли вничью во второй партии финала Кубка мира.