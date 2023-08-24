Российский гроссмейстер Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское
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Как сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ), 30-летний гроссмейстер будет выступать под флагом Венгрии.
В настоящее время шахматист с 2705 очками занимает 31-е место в мировом рейтинге ФИДЕ.
Спортсмен является серебряным призёром чемпионата России (2022), победителем Высшей лиги чемпионата России (2022).
Ранее сообщалось, что Карлсен и Прагнанандха сыграли вничью во второй партии финала Кубка мира.