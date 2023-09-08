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Абаскаль заявил, что «Спартак» должен идти вперёд и добиваться успеха

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре своей команды в новом сезоне РПЛ.
Абаскаль заявил, что «Спартак» должен идти вперёд и добиваться успеха
  • РИА Новости

«Мы должны cделать правильные выводы из того, что проиcходило, иcправить по макcимуму ошибки и cконцентрироватьcя на нашей работе. Cейчаc очень важный период для того, чтобы понять, кто мы, чего мы хотим, продолжать идти вперёд и добиватьcя уcпеха», — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.

Контракт 34-летнего испанца с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. «Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.

В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. После игры Абаскаль взял на себя вину за поражение.

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что Абаскаль виноват в неудачах клуба.

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