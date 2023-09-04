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Смородская заявила, что в неудачах «Спартака» виноват только Абаскаль

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль виноват в неудачах клуба.
Смородская заявила, что в неудачах «Спартака» виноват только Абаскаль
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» сейчас играет плохо. По мнению Гильермо Абаскаля, виноваты все, но не тренер. Но я считаю, что в неудачах «Спартака» виноват только Абаскаль. Он прекрасно знал соперников, поэтому должен был готовиться», — цитирует Смородскую РИА Новости.

Контракт 34-летнего испанца с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. «Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.

В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. После игры Гильермо Абаскаль взял на себя вину за поражение.

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Юрий Сёмин поделился мнением о «Спартаке» в текущем сезоне.

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