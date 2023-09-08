Нетаньяху договорился о приезде в Израиль сборной Аргентины с Месси для проведения матча
Президент Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) Алехандро Домингес на встрече в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил, что дал согласие на приезд в Израиль национальной сборной Аргентины и Лионеля Месси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского правительства.
Дата выставочного матча пока не определена.
Контрольная игра между сборными не состоялась в 2018 году из-за протеста палестинцев и угроз в адрес Месси.
Ранее сообщалось, что Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе являются фаворитами среди претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.