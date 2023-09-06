Месси, Холанд и Мбаппе — в тройке фаворитов «Золотого мяча» по версии Goal

Goal предоставил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2023 года.

Лидером списка является нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, выигравший в составе сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре.

На второй позиции расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Команда в прошедшем сезоне завоевала требл, победив в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии.

Третий — нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Месси прибыл в расположение сборной Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2026.