Месси, Холанд и Мбаппе — в тройке фаворитов «Золотого мяча» по версии Goal
- Gettyimages.ru
Лидером списка является нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, выигравший в составе сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре.
На второй позиции расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Команда в прошедшем сезоне завоевала требл, победив в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии.
Третий — нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Ранее сообщалось, что Месси прибыл в расположение сборной Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2026.