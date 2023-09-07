В «Спартаке» считают необоснованным требование агента дисквалифицировать Игнатова

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможной дисквалификации игрока команды Михаила Игнатова.

«В заявлении, которое сейчас обсуждается, идёт речь о несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста. Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет.

К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа. Считаем требование агента необоснованным, и в его удовлетворении должно быть отказано», — сказал Зеленов.

Юрист, представляющая футболиста в суде с агентом Александром Маньяковым, заявила, что Михаила могут дисквалифицировать на полгода палатой по разрешению споров РФС. Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с заявлением. В нём говорится, что сторона Игнатова допустила нарушение регламента и агент требует дисквалификацию для игрока.

В 2020 году между Игнатовым и Маньяковым был заключён договор, который футболист решил расторгнуть через год. Агент требовал с игрока 9,5 млн рублей, но проиграл дело.

Ранее Игнатов признался, что ему и его партнёрам по команде нравится календарь чемпионата и Кубка России по футболу на сезон-2023/24.