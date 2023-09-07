Юрист Игнатова: уже на следующей неделе он может быть дисквалифицирован на полгода

Юрист Ирина Бжезовская, представляющая интересы игрока «Спартака» Михаила Игнатова в суде с агентом Александром Маньяковым, заявила, что её клиент может быть дисквалифицирован на полгода палатой по разрешению споров РФС.

«Пока дело рассматривалось в Мытищинском суде, Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с новым заявлением. В нём говорится, что мы допустили нарушение регламента РФС по разрешению споров.

Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановила, но, по нашей информации, оно будет возобновлено на следующей неделе. Требование — дисквалификация Игнатова на полгода. Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе», — приводит слова Бжезовской «Матч ТВ».

В 2020 году между Игнатовым и Маньяковым был заключён договор, который футболист решил расторгнуть через год. Агент требовал с игрока 9,5 млн рублей, но проиграл дело.

Ранее Игнатов признался, что ему и его партнёрам по команде нравится календарь чемпионата и Кубка России по футболу на сезон-2023/24.