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Каливод: Медведев должен правильно восстановиться к матчу с Алькарасом

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Заслуженный тренер России по теннису Александр Каливод оценил шансы россиянина Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса в преддверии полуфинального матча Открытого чемпионата США (US Open).
Каливод: Медведев должен правильно восстановиться к матчу с Алькарасом
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«На данной стадии турнира встречается только элита мирового тенниса. Алькарас — исключительный спортсмен. Он молодой и очень талантливый теннисист, а также достаточно амбициозный и голодный до побед спортсмен. Хоть его карьера только начинается, но он уже успел стать первой ракеткой рейтинга и будет стремиться только упрочить своё положение. Для Даниила это тяжёлый соперник, но, как сказал сам Медведев в одном из интервью, ему надо сыграть на пределе своих возможностей и показать свой лучший теннис.

Только так он сможет обыграть Алькараса. Работа тренерского штаба будет также важна. Жиль Сервара должен непременно что-то придумать. С Карлитосом играть можно, ведь ему нелегко даётся отсутствие явного преимущества над соперником. Даниил должен ввязать его в борьбу с самого начала поединка. Одна из исключительных победных черт Даниила — умение варьировать тактику, а также у него один из лучших приёмов. Но самое главное, Медведев должен правильно восстановиться к своему полуфинальному матчу. Мы видели, как он после поединка с Рублёвым залез в ледяную воду. Играть в такую жару — невероятное испытание», — сказал Каливод RT.

Ранее Каливод поделился эмоциями от матча 1/4 финала US Open, где встречались Медведев и российский теннисист Андрей Рублёв.

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