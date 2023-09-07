Каливод: Медведев и Рублёв играли в ужаснейших условиях в четвертьфинале US Open

Заслуженный тренер России Александр Каливод поделился эмоциями от матча 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису (US Open), где встречались россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

«Матч Медведева и Рублёва не получился захватывающим. Ребята играли в ужаснейших условиях. В каких-то моментах очень сложно было охарактеризовать действия теннисистов из-за того, что они чаще всего носили спонтанный характер. Кроме того, мы наблюдали медицинские перерывы из-за ужасной жары +35 °С. Такое выдержать практически невозможно даже профессиональным спортсменам. И показать супертеннис со сверхинтересными розыгрышами достаточно сложно. Всего один раз мы смогли увидеть длительный розыгрыш в 34 удара, но в основном это были серии по три и четыре удара. С точки зрения зрелищности их противостояние не выглядело содержательным. Всему виной погодные условия.

Если же рассуждать про психологию, то было очень интересно за этим наблюдать, особенно специалистам по теннису. Потому что есть два очень интересных вопроса: как Даниил смог выдержать такую физическую и психологическую нагрузку? И как Андрей, ведя 3:1 и 4:2, умудрялся упускать своё преимущество? Видимо, Медведев был лучше адаптирован к таким условиям проведения игры и потому оказался сильнее. Значит, его программа индивидуальной подготовки превосходит программу Андрея Рублёва», — заявил Каливод RT.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о победе Даниила Медведева над Андреем Рублёвым в матче 1/4 финала US Open 2023 года.