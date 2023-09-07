Янчук заявил, что Рублёва в матче с Медведевым подвела психология

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о победе российского теннисиста Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублёвым в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США (US Open) 2023 года.

«Думаю, что матч был предрешён ещё в первом сете, который и смоделировал для нас последующий итог противостояния. Даниил был намного увереннее Андрея. В первом же сете он спокойно отыграл упущенный гейм на своей подаче и не менее уверенно взял гейм на подаче Рублёва. Это было яркое послание Андрею, что Медведев не уступит и его устроит только победа.

Говоря об Андрее, полагаю, что он не смог в полной мере проявить все свои лучшие качества в этом матче. У него были игры и лучше. Он показывал себя лишь в эпизодах матча, чего, конечно, недостаточно для победы. В какой-то степени Андрея подвела и его психология, не хватило спокойствия и уверенности в собственных силах. Особенно ярко это было заметно в концовке матча. Андрей откровенно опустил руки и хотел поскорее доиграть его с Даниилом матч», — заявил Янчук RT.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что верит в победу Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open 2023.