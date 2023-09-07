В ПКР назвали эмоциями слова о приостановлении членства России в IPC навсегда

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков объяснил свои слова о том, что Международный паралимпийский комитет (IPC) готовится навсегда приостановить членство России в организации.

«Мои слова — это эмоции. ПКР свою позицию менять не будет. Поэтому нас могут надолго отстранить до тех пор, пока исполком IPC не изменит своё мнение. Но мы всё равно будем продолжать всеми законными способами бороться за права наших спортсменов», — цитирует Рожкова «Спорт-Экспресс».

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета пройдёт с 27 по 29 сентября в Бахрейне. На встрече также рассмотрят вопрос об участии российских спортсменов в Паралимпиаде в Париже.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПКР включил 188 атлетов в предварительную заявку на Паралимпиаду-2024.