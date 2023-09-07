«Матч ТВ»: нападающий «Локомотива» Изидор выбирает между тремя российскими клубами
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По информации «Матч ТВ», агент игрока ведёт переговоры с «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА. Отмечается, что ближе всех к подписанию футболиста находится санкт-петербургский клуб.
3 сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.
В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.
Ранее Ольга Смородская заявила, что «Локомотив» может обратиться в суд в ситуации с Изидором.