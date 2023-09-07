Свищёв: Олимпиаду заменить невозможно, все спортсмены мечтают попасть на неё

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что все спортсмены мечтают попасть на Олимпийские игры.

«Игры дружбы — не альтернатива Олимпиаде. Заменить её невозможно: все спортсмены мечтают попасть на неё. Это очень почётно. А уж выиграть их — цель, к которой люди идут сквозь лишения, тренировки. На протяжении многих лет Россию пытаются отстранить от мирового спортивного сообщества, знают, как тут любят и умеют проводить крупнейшие спортивные соревнования. Чего стоят Олимпиада и чемпионат мира по футболу. Россия — один из лучших организаторов соревнований. Мероприятия красочные, безопасные, хорошо организованные. Соревнование — это мощнейший толчок развития спорта: модернизируется инфраструктура не только спортивных объектов, но и городов, республик и даже стран.

Взять Сочи: это был устаревший курорт. Сейчас же это город мирового уровня с растущей экономикой и населением. Построены отели, дороги, тоннели. Всё это благодаря Олимпийским играм. А благодаря чемпионату мира мы получили шикарные стадионы в разных городах. Это в том числе популяризация спорта в России. Иностранные спортсмены приезжали и будут к нам приезжать с огромным удовольствием! Сейчас их запугали, они даже боятся пожать руку друг другу», — заявил Свищёв RT.

Ранее Свищёв прокомментировал слова заместителя министра спорта Алексея Морозова о том, что Россия пропустит летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в большинстве видов спорта.