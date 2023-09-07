Узнать больше

Свищёв: не стоит пессимистически относиться к участию россиян в международных турнирах

Короткая ссылка
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова заместителя министра спорта Алексея Морозова о том, что Россия пропустит летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в большинстве видов спорта.

«Заявление небезосновательное, оно всё-таки опирается на те факты, которые мы видим: многие соревнования проходят без участия россиян. Мы видим заявления МОК, международных федераций. Тенденция неприятная. Не стоит пессимистически относиться к участию российских спортсменов — стоит отстаивать наши интересы. Сложить лапки — самое простое! Этого допускать нельзя, необходимо продолжать диалог и объяснять зарубежным коллегам, что не стоит мешать спорт с политикой.

Надо донести до коллег, что все общественные спортивные организации созданы для того, чтобы развивать спорт, а не банить или наказывать кого-то. Экономикой и политикой должны заниматься профильные профессионалы, а спортсмены должны участвовать в соревнованиях», — заявил Свищёв RT.

Ранее Журова выразила мнение, что российские спортсмены не примут участия в большинстве видов спорта на Олимпиаде в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить