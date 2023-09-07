Свищёв: не стоит пессимистически относиться к участию россиян в международных турнирах
«Заявление небезосновательное, оно всё-таки опирается на те факты, которые мы видим: многие соревнования проходят без участия россиян. Мы видим заявления МОК, международных федераций. Тенденция неприятная. Не стоит пессимистически относиться к участию российских спортсменов — стоит отстаивать наши интересы. Сложить лапки — самое простое! Этого допускать нельзя, необходимо продолжать диалог и объяснять зарубежным коллегам, что не стоит мешать спорт с политикой.
Надо донести до коллег, что все общественные спортивные организации созданы для того, чтобы развивать спорт, а не банить или наказывать кого-то. Экономикой и политикой должны заниматься профильные профессионалы, а спортсмены должны участвовать в соревнованиях», — заявил Свищёв RT.
Ранее Журова выразила мнение, что российские спортсмены не примут участия в большинстве видов спорта на Олимпиаде в Париже.