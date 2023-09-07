Свищёв: не стоит пессимистически относиться к участию россиян в международных турнирах

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова заместителя министра спорта Алексея Морозова о том, что Россия пропустит летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в большинстве видов спорта.

«Заявление небезосновательное, оно всё-таки опирается на те факты, которые мы видим: многие соревнования проходят без участия россиян. Мы видим заявления МОК, международных федераций. Тенденция неприятная. Не стоит пессимистически относиться к участию российских спортсменов — стоит отстаивать наши интересы. Сложить лапки — самое простое! Этого допускать нельзя, необходимо продолжать диалог и объяснять зарубежным коллегам, что не стоит мешать спорт с политикой.

Надо донести до коллег, что все общественные спортивные организации созданы для того, чтобы развивать спорт, а не банить или наказывать кого-то. Экономикой и политикой должны заниматься профильные профессионалы, а спортсмены должны участвовать в соревнованиях», — заявил Свищёв RT.

Ранее Журова выразила мнение, что российские спортсмены не примут участия в большинстве видов спорта на Олимпиаде в Париже.