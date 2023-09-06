Узнать больше

Журова: россияне не примут участия в большинстве видов спорта на Олимпиаде

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала слова заместителя министра спорта Алексея Морозова о том, что Россия пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже в большинстве видов спорта.
Журова: россияне не примут участия в большинстве видов спорта на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Ну, это факт, к сожалению, потому что в большинстве видов спорта мы не проходим отборочные соревнования, вернее, нас не допустили к ним. Выставили такие требования, что их нашим спортсменам выполнить никаким образом невозможно, поэтому надо признать: скорее всего, мы не примем участия в большинстве видов спорта. Может быть, ещё были некоторые договорённости с МОК и надежды, но, видимо, они сейчас ничего не стоят, особенно после условий, которые федерация плавания выставила», — заявила Журова RT.

Она также отметила, что условие, чтобы спортсмены публично осудили действия, которые ведёт страна, — практически невозможно к выполнению. По её словам, от россиян требуют предательства, для того чтобы поехать на Олимпийские игры, а также добиваются разделения команд. 

«У нас будут Игры дружбы, куда приедет достаточно большое количество стран. Тут будет очень хорошее представительство, я в этом уверена. Наша задача — поднять престиж внутренних соревнований на высокий уровень. Это наш исторический момент — вложиться в собственный спорт и потом, когда будет возможность, участвовать в международных соревнованиях и проявить себя», — добавила Журова. 

Ранее заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов рассказал, сколько спортсменов приняли решение сменить спортивное гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить