Журова: россияне не примут участия в большинстве видов спорта на Олимпиаде

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала слова заместителя министра спорта Алексея Морозова о том, что Россия пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже в большинстве видов спорта.

«Ну, это факт, к сожалению, потому что в большинстве видов спорта мы не проходим отборочные соревнования, вернее, нас не допустили к ним. Выставили такие требования, что их нашим спортсменам выполнить никаким образом невозможно, поэтому надо признать: скорее всего, мы не примем участия в большинстве видов спорта. Может быть, ещё были некоторые договорённости с МОК и надежды, но, видимо, они сейчас ничего не стоят, особенно после условий, которые федерация плавания выставила», — заявила Журова RT.

Она также отметила, что условие, чтобы спортсмены публично осудили действия, которые ведёт страна, — практически невозможно к выполнению. По её словам, от россиян требуют предательства, для того чтобы поехать на Олимпийские игры, а также добиваются разделения команд.

«У нас будут Игры дружбы, куда приедет достаточно большое количество стран. Тут будет очень хорошее представительство, я в этом уверена. Наша задача — поднять престиж внутренних соревнований на высокий уровень. Это наш исторический момент — вложиться в собственный спорт и потом, когда будет возможность, участвовать в международных соревнованиях и проявить себя», — добавила Журова.

Ранее заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов рассказал, сколько спортсменов приняли решение сменить спортивное гражданство.