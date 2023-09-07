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Гризманн мечтает сыграть на Олимпийских играх в Париже

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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о своей мечте выступить на Олимпийских играх в Париже в составе национальной команды.
Гризманн мечтает сыграть на Олимпийских играх в Париже
  • Gettyimages.ru
  • © Stephen McCarthy

«Я сказал «Атлетико», что для меня это мечта и цель. Но в заявке будет только трое игроков старше 23 лет. Но конкуренции нет и эта тема не является табуированной. Счастливчиков будет трое», — цитирует Гризманна L'Equipe.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Сегодня состоится игра между Францией и Ирландией в Париже на стадионе «Парк де Пренс» в рамках квалификации чемпионата Европы. Подопечные Дешама лидируют в турнирной таблице группы B, набрав в четырёх матчах 12 очков. Ирландия — на третьей позиции (три балла).

Ранее сообщалось, что Гризманн считает Килиана Мбаппе великим игроком.

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