Гризманн считает Мбаппе великим игроком

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о своём партнёре по национальной команде Килиане Мбаппе.

«Килиан — великий игрок, очень великая французская личность. Этим летом он был в смятении, но ответил в Тулузе. Хорошо для нас, хорошо для ПСЖ», — цитирует Гризманна L'Equipe.

В нынешнем сезоне нападающий забил пять мячей в трёх матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом заканчивается 30 июня 2024 года.

Напомним, что летом игрок отказался продлевать соглашение с клубом до 2025-го, за что был отстранён от команды. Позже стороны сумели договориться, и игрок вновь был включён в заявку ПСЖ.

Ранее сообщалось, что ПСЖ всё ещё надеется продлить контракт с Мбаппе.