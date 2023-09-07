Агент Изидора заявил, что игрок в ближайшие 48 часов может подписать контракт с новым клубом

Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вилсона Изидора, высказался о ситуации вокруг своего клиента.

«Вильсон точно не будет выкупать свой контракт. Такой вариант не рассматривается. Скорее всего, он подпишет соглашение с другим клубом в ближайшие 48 часов», — цитирует агента Sport24.

3 сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Ольга Смородская заявила, что «Локомотив» может обратиться в суд в ситуации с Изидором.