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Роналду: 850 голов — историческое достижение, но я продолжаю двигаться вперёд

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём уникальном рекорде по количеству голов в карьере.
Роналду: 850 голов — историческое достижение, но я продолжаю двигаться вперёд
  • AP

«Это историческое достижение. Для меня стало сюрпризом то, что я добрался до такого числа, я никогда не думал, что это произойдёт. Но я жажду большего. Моя цель — это всегда движение вперёд», — цитирует Роналду Sapo.

Напомним, что игрок записал на свой счёт 850-й гол в официальных играх. Португалец является рекордсменом по этому показателю в мире.

Ранее Роналду заявил, что его соперничество с Лионелем Месси закончено.

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