Роналду заявил, что его соперничество с Месси закончено

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал понять, что больше не собирается соревноваться с форвардом американского «Интер Майами» Лионелем Месси по количеству завоёванных трофеев.

«Наше соперничество с Месси прошло, это было хорошее противостояние, зрителям понравилось. Мы оба очень хороши и изменили историю футбола», — цитирует Роналду Record.

Он подчеркнул, что его и аргентинца уважают во всём мире.

«Это самое главное. Он идёт своим путём, я — своим», — добавил португалец.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. 38-летний футболист в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019).

Ранее сообщалось, что Роналду впервые за 19 лет не вошёл в список претендентов на «Золотой мяч».