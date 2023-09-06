«Зенит» занял 33-е место в списке самых расточительных клубов с 2019 года

Санкт-петербургский «Зенит» попал в список самых расточительных клубов с 2019 года по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Как сообщается на сайте CIES Football Observatory, «Зенит» с убытками в размере €116 млн занял 33-е место в списке самых расточительных клубов с 2019 года.

Сине-бело-голубые оказались единственным клубом из России в списке.

Самым расточительным клубом с 2019 года стал «Манчестер Юнайтед». Убытки манкунианского клуба за четыре года составили около €1,4 млрд. Второе место занял лондонский «Челси» (€1,033 млрд), третье — «Пари Сен-Жермен» (€1,010 млрд).

Ранее полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что санкт-петербургскому клубу с каждым годом сложнее выигрывать Российскую премьер-лигу (РПЛ).