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«Зенит» занял 33-е место в списке самых расточительных клубов с 2019 года

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Санкт-петербургский «Зенит» попал в список самых расточительных клубов с 2019 года по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
«Зенит» занял 33-е место в списке самых расточительных клубов с 2019 года
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте CIES Football Observatory, «Зенит» с убытками в размере €116 млн занял 33-е место в списке самых расточительных клубов с 2019 года.

Сине-бело-голубые оказались единственным клубом из России в списке.

Самым расточительным клубом с 2019 года стал «Манчестер Юнайтед». Убытки манкунианского клуба за четыре года составили около €1,4 млрд. Второе место занял лондонский «Челси» (€1,033 млрд), третье — «Пари Сен-Жермен» (€1,010 млрд).

Ранее полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что санкт-петербургскому клубу с каждым годом сложнее выигрывать Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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