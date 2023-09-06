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Ерохин: все команды мечтают сдвинуть «Зенит» с первого места

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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что санкт-петербургскому клубу с каждым годом сложнее выигрывать Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Ерохин: все команды мечтают сдвинуть «Зенит» с первого места
  • РИА Новости

«Все команды мечтают сдвинуть «Зенит» с первого места. С каждым сезоном удерживаться на вершине всё сложнее. Поэтому будем отдавать все силы для того, чтобы на ней остаться», — приводит слова полузащитника официальный сайт сине-бело-голубых.

Подопечные Сергея Семака выиграли пять последних розыгрышей РПЛ. После семи туров текущего сезона команда с 14 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по четырём эпизодам матча седьмого тура РПЛ с московским ЦСКА.

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