«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча с ЦСКА
- РИА Новости
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«ЭСК РФС по обращению «Зенита» рассмотрит четыре эпизода по итогам матча с ЦСКА. Это моменты на 37-й, 75-й и 83-й минутах с неназначением пенальти, а также эпизод на третьей добавленной к основному времени матча минуте с неудалением Виллиана Роши», — приводит слова службы коммуникаций РФС ТАСС.
Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
После семи туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. Красно-синие с 11 очками располагаются на седьмой строчке.
Ранее полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своём отношении к санкт-петербургскому клубу.