«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча с ЦСКА

В службе коммуникаций РФС рассказали, что «Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча седьмого тура РПЛ с ЦСКА.

«ЭСК РФС по обращению «Зенита» рассмотрит четыре эпизода по итогам матча с ЦСКА. Это моменты на 37-й, 75-й и 83-й минутах с неназначением пенальти, а также эпизод на третьей добавленной к основному времени матча минуте с неудалением Виллиана Роши», — приводит слова службы коммуникаций РФС ТАСС.

Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

После семи туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. Красно-синие с 11 очками располагаются на седьмой строчке.

Ранее полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своём отношении к санкт-петербургскому клубу.