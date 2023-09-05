Узнать больше

Вендел: в «Зените» мне всегда было спокойно и комфортно, я уважаю команду и болельщиков

Короткая ссылка
Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своём отношении к санкт-петербургскому клубу.
Вендел: в «Зените» мне всегда было спокойно и комфортно, я уважаю команду и болельщиков
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В «Зените» мне всегда было спокойно и комфортно, и сейчас ситуация не изменилась. Я хочу показать на поле, насколько я уважаю эту команду, болельщиков и её историю», — цитирует Вендела журналист Фабио Алейшо в соцсетях.

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» сделает предложение «Зениту» по Венделу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить