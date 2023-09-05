Вендел: в «Зените» мне всегда было спокойно и комфортно, я уважаю команду и болельщиков

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своём отношении к санкт-петербургскому клубу.

«В «Зените» мне всегда было спокойно и комфортно, и сейчас ситуация не изменилась. Я хочу показать на поле, насколько я уважаю эту команду, болельщиков и её историю», — цитирует Вендела журналист Фабио Алейшо в соцсетях.

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» сделает предложение «Зениту» по Венделу.