Сычёв: если Пиняев вдруг не забил, сразу начинают говорить, что это спад и чёрная полоса

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв оценил игру полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Спад Пиняева? Это обычный путь молодого футболиста, и нет никакого спада. Он просто играет, мужает, набирается опыта, подстраивается под схему, растёт. Если он вдруг не забил гол, сразу все начинают говорить, что это спад и чёрная полоса. Мне кажется, это бред», — цитирует Сычёва Sport24.

Пиняев в прошедшем сезоне выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Суммарно 18-летний полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

В текущем сезоне футболист провёл за столичный клуб десять матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Ранее стало известно, что главный врач «Локомотива» опроверг слова Карпина о состоянии Пиняева.