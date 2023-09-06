Полузащитник «Эвертона» Онана призвал наказывать тюрьмой за расизм

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана высказался в пользу ужесточения наказания за проявление расизма.

«Необходимо наказывать тюрьмой или дисквалификацией. Расизм — это то, чему нет места нигде. Вы должны делать то, что должны, если это тюрьма, значит, тюрьма», — цитирует Онана L'Equipe.

Футболист признался, что его назвали «бесполезной обезьяной» в матче второго тура чемпионата Англии с «Астон Вилла» — 0:4.

Полиция уже нашла человека, который обозвал игрока.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» ответили на обвинение в расизме от окружения Садио Мане.