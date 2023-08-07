В «Баварии» ответили на обвинение в расизме от окружения Мане
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«Мы расторгли контракт с Мане по взаимному согласию. Обвинения в расизме, которые сейчас выдвигает окружение Садио, необоснованны и были такими с самого начала. Клуб уважает его как человека и игрока», — цитирует заявление RMC Sport.
Советник игрока Бакари Сиссе, комментируя конфликт Мане и Зане, заявил, что немца и мюнхенский клуб волновал цвет кожи сенегальца.
Напомним, что «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:3). Мане и Лерой Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.
Ранее Томас Тухель назвал причину перехода Мане в «Аль-Наср».