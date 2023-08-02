Тухель назвал причину перехода Мане в «Аль-Наср»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель объяснил решение нападающего Садио Мане перейти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Я понимаю, что прощание причиняет ему боль. Мы оба согласились с тем, что то, что происходит сейчас, нехорошо. Но также и с тем, что это лучшее решение для всех участников», — цитирует Тухеля FCB Inside.

В прошедшем сезоне 31-летний сенегалец забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

1 августа «Аль-Наср» сообщил о переходе игрока. Мане будет выступать под десятым номером. Условия контракта не уточняются.

Ранее Тухель заявил, что решение о продаже Мане является его ответственностью.