Тухель назвал своей ответственностью уход Мане из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что решение о продаже форварда Садио Мане в летнее трансферное окно является его ответственностью.

«Мы провели разговор с Мане, поняли, что нам не нравится сложившаяся ситуация. Понимаю, что он обижен. Я тоже не чувствую себя счастливым. Мы не использовали его потенциал. Его продажа — моя ответственность», — цитирует Тухеля Goal.

31 июля стало известно, что игрок должен был пройти медицинский осмотр в Дубае, где он подпишет контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» до 2027 года с зарплатой €40 млн в год.

В прошедшем сезоне 31-летний сенегалец забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Ранее полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо перешёл в «Аль-Иттихад».