Сака признан игроком года в сборной Англии во второй раз подряд
22-летний англичанин обошёл в голосовании Джуда Беллингема и Гарри Кейна, сообщается на официальном сайте сборной Англии по футболу.
В течение года форвард провёл за английскую национальную команду десять матчей и забил семь мячей. Сака является футболистом лондонского «Арсенала», за который в сезоне-2023/24 провёл во всех турнирах пять игр, оформил два гола и отличился двумя результативными передачами.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €120 млн.
Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил награду «игрок года» в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2022/23 по версии болельщиков.