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Сака признан игроком года в сборной Англии во второй раз подряд

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Нападающий «Арсенала» Букайо Сака второй раз подряд стал игроком года в составе мужской сборной Англии.

22-летний англичанин обошёл в голосовании Джуда Беллингема и Гарри Кейна, сообщается на официальном сайте сборной Англии по футболу. 

В течение года форвард провёл за английскую национальную команду десять матчей и забил семь мячей. Сака является футболистом лондонского «Арсенала», за который в сезоне-2023/24 провёл во всех турнирах пять игр, оформил два гола и отличился двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €120 млн.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил награду «игрок года» в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2022/23 по версии болельщиков.

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