Рэшфорд получил приз лучшему игроку АПЛ по версии болельщиков

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил награду игрок году в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2022/23 по версии болельщиков.

Форвард опередил в голосовании Эрлинга Холанда и Кевина Де Брейне из «Манчестер Сити», а также Букайо Сака и Мартина Эдегора («Арсенал») и Гарри Кейна («Тоттенхэм»/«Бавария»).

25-летний футболист стал третьим игроком МЮ, выигравшим этот приз. Ранее награду по два раза получали Криштиану Роналду и Уэйн Руни.

Ранее Transfermarkt опубликовал список с наибольшими затратами во время летнего трансферного окна сезона-2023/24.