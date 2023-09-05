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Рэшфорд получил приз лучшему игроку АПЛ по версии болельщиков

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил награду игрок году в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2022/23 по версии болельщиков.
Рэшфорд получил приз лучшему игроку АПЛ по версии болельщиков
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Форвард опередил в голосовании Эрлинга Холанда и Кевина Де Брейне из «Манчестер Сити», а также Букайо Сака и Мартина Эдегора («Арсенал») и Гарри Кейна («Тоттенхэм»/«Бавария»).

25-летний футболист стал третьим игроком МЮ, выигравшим этот приз. Ранее награду по два раза получали Криштиану Роналду и Уэйн Руни.

Ранее Transfermarkt опубликовал список с наибольшими затратами во время летнего трансферного окна сезона-2023/24.

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