Рэшфорд получил приз лучшему игроку АПЛ по версии болельщиков
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Форвард опередил в голосовании Эрлинга Холанда и Кевина Де Брейне из «Манчестер Сити», а также Букайо Сака и Мартина Эдегора («Арсенал») и Гарри Кейна («Тоттенхэм»/«Бавария»).
25-летний футболист стал третьим игроком МЮ, выигравшим этот приз. Ранее награду по два раза получали Криштиану Роналду и Уэйн Руни.
Ранее Transfermarkt опубликовал список с наибольшими затратами во время летнего трансферного окна сезона-2023/24.