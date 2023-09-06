Футболист Мирзов подписал контракт с «Нефтчи»

Бывший полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов подписал контракт с азербайджанским «Нефтчи».

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Сезон-2022/23 хавбек провёл в подмосковных «Химках» и сыграл за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Клуб из Баку занимает третье место в чемпионате Азербайджана с восемью очками после пяти туров.

Ранее полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказал мнение, что хавбек Эдуард Сперцян должен играть в европейском чемпионате.