Игнатьев — о «Спартаке»: Абаскаль ведёт себя как тренер юношеской команды
«Спартаку» сложно претендовать на чемпионство, потому что команда во многом проигрывает сама себе. Все потуги Абаскаля выглядят странно. Так, как он себя ведёт, ведут себя тренеры юношеских команд», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
Контракт 34-летнего испанца с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. «Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.
В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. После игры Гильермо Абаскаль взял на себя вину за поражение.
Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что Абаскаль виноват в неудачах клуба.