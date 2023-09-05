Рианчо: Захаряну нужно побороть страх ошибиться, чтобы заиграть в Испании

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо дал совет российскому полузащитнику Арсену Захаряну после перехода в «Реал Сосьедад».

«Захаряну надо упорно тренироваться, чтобы закрепиться в стартовом составе «Реал Сосьедад». Ещё один важный момент: Захаряну нужно побороть страх совершить ошибку. В Ла Лиге ценятся игроки, которые не боятся смелых решений и ответственности», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Как сообщает Marca, футболисты испанского клуба вернулись к тренировкам после выходного дня. Захарян и защитник Урко Гонсалес отсутствовали на тренировке по причине болезни.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Гранаду» в четвёртом туре Ла Лиги.