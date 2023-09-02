«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Гранаду» в 4-м туре Ла лиги
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Игра на стадионе «Реал Арена» завершилась со счётом 5:3.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заменил нападающего Андера Барренечеа на 79-й минуте матча. Экс-хавбек московского «Динамо» не отметился результативными действиями.
«Реал Сосьедад» с шестью очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Гранада» (три) располагается на 16-й позиции.
Ранее Захарян оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) после отстранения команд из России от участия в еврокубках.