«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Гранаду» в 4-м туре Ла лиги

«Реал Сосьедад» победил «Гранаду» в матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Реал Арена» завершилась со счётом 5:3.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заменил нападающего Андера Барренечеа на 79-й минуте матча. Экс-хавбек московского «Динамо» не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» с шестью очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Гранада» (три) располагается на 16-й позиции.

Ранее Захарян оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) после отстранения команд из России от участия в еврокубках.