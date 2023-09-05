Защитник «Локомотива» Фассон рассказал, почему бразильцы приезжают в РПЛ

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон объяснил, почему иностранные футболисты приезжают в РПЛ.

«Прежде всего уровень чемпионата — здесь очень хорошее первенство, плюс отличная страна — в основном привлекает совокупность этих факторов», — цитирует Фассона Sport24.

Фассон перешёл в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2022 году. В прошлом сезоне футболист провёл за столичный клуб три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до 2026 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €2 млн.

Ранее Фассон назвал гречку самым необычным блюдом, которое он пробовал в России.