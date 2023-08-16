Защитник «Локомотива» Фассон назвал гречку самым необычным блюдом, которое он пробовал в России

Бразильский защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказал мнение, что Россия является очень красивой страной.

«Чем запомнилась Россия за год? Это очень красивая страна. Меня это удивило. Единственная трудность — языковой барьер. Самое необычное блюдо, которое пробовал? Гречка. Непривычно, но вкусно. Мне нравится», — приводит слова Фассона «Матч ТВ».

Фассон перешёл в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2022 году. В прошлом сезоне футболист провёл за столичный клуб три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до 2026 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €2 млн.

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