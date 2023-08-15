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Агент Изидора опроверг информацию о том, что игрок согласовал контракт с «Марселем»

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Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, опроверг информацию о согласовании футболистом контракта с французским «Марселем».
Агент Изидора опроверг информацию о том, что игрок согласовал контракт с «Марселем»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Изидор согласовал контракт с «Марселем»? Ничего ещё не согласовано», — цитирует Лакруа «Чемпионат».

По информации Marca, сделка между клубами будет завершена до конца августа. Железнодорожники ожидают от продажи Изидора €6—7 млн.

В текущем сезоне 22-летний француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

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