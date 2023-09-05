Семак заявил, что «Зениту» нужны новые игроки для усиления атаки

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможное подписание новых игроков.

«Нам не помешали бы один-два игрока, чтобы усилить наш атакующий потенциал. Надеюсь, что всё-таки одного или двух игроков получится подписать», — цитирует Семака «Чемпионат».

После семи туров «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Лидирует «Краснодар» (17 баллов).

Ранее сообщалось, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев анонсировал сенсационный трансфер в клубе.