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Медведев: «Зенит» близок к согласованию сенсационного трансфера

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев анонсировал сенсационный транфер в клубе.
Медведев: «Зенит» близок к согласованию сенсационного трансфера
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не хочу опережать события, но всё-таки проинформируем болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. Этот игрок является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист», — цитирует Медведева ТАСС.

При этом он не назвал клуб и страну, которую представляет игрок. Функционер отметил, что в ближайшие два дня станет известно о футболисте.

После семи туров «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Лидирует «Краснодар» (17 баллов).

Ранее сообщалось, что Сергей Семак недоволен судейством в РПЛ в сезоне-2023/24.

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