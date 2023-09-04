Тарасова назвала недоразвитостью призыв северных стран не допускать российских спортсменов
- РИА Новости
«Если говорить о фигурном катании, то, на мой взгляд, это не может ни на что повлиять: эти страны если и участвуют, то занимают последние места.
Они хотят видеть фигурное катание таким, каким они его представляют. Вот поэтому у них и сложилось такое мнение. Недоразвитость и убогость», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
С призывом запретить россиянам соревноваться на международных стартах выступили Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Гренландия, Фарерские и Аландские острова.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что миром правит политика.