Рамос вернулся в «Севилью» спустя 18 лет

«Севилья» объявила о подписании контракта с экс-защитником «Реала» Серхио Рамосом.

Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Рамос вернулся в команду из Андалусии спустя 18 лет. Чемпион мира — 2010 перешёл из «Севильи» в мадридский «Реал» в 2005 году.

В сезоне-2022/23 футболист сыграл за ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложил 37-летнему Рамосу контракт на €10 млн.