Скира: «Галатасарай» предложил 37-летнему Рамосу контракт на €10 млн

Турецкий «Галатасарай» предложил бывшему защитнику французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Испании по футболу Серхио Рамосу личный контракт.

Рамосу предлагают заключить соглашение до 2024 года с опцией продления ещё на один сезон, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Футболист находится в статусе свободного агента. В сезоне-2022/23 футболист сыграл за ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Рамос не продолжит карьеру в «Бешикташе».