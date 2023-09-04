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Сенников: поведению Изидора нет оправданий

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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о поведении нападающего Вильсона Изидора.

«Меня удивляет такое поведение. У него же контракт. Футболист не должен так себя вести. Понятно, что могут быть какие-то конфликты: ты можешь быть недоволен тем, что не играешь. Но тебе за это платят деньги — ты должен отрабатывать контракт. Такому поведению оправданий нет», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

3 сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Как сообщает «Матч ТВ», российский клуб ведёт переговоры с «Олимпиакосом» и «Црвена звезда».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отклонил третье предложение по переходу Изидора.

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